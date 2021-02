Rugby

Rugby - Sei Nazioni 2021, Italia-Irlanda 10-48: gli highlights del 30° ko consecutivo nel torneo

RUGBY - Purtroppo è arrivata un'altra sconfitta per l'Italia che rimedia un 48-10 in casa contro l'Irlanda che così si rilancia dopo due ko. Di Meyer l'unico sussulto per gli azzurri che restano in fondo alla classifica.

00:03:19, 135 Visualizzazioni, 30 minuti fa