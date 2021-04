Rugby

Rugby, Sei Nazioni femminile: Scozia-Italia 20-41, gli highlights in 5 minuti

SEI NAZIONI - La nazionale azzurra di Andrea Di Giandomenico conquista una bella vittoria nel terzo turno del Sei Nazioni 2021 in casa della Scozia: allo Scotstoun Stadium di Glasgow, le ragazze italiane realizzano tre mete nel primo tempo e quattro nel secondo conquistando un posto per la finale per la 3a/4a posizione del torneo contro l'Irlanda.

00:05:19, un' ora fa