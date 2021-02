Rugby

Sei Nazioni 2021 - Francia storica: vince a Dublino dopo 10 anni, il Grand Slam è possibile

SEI NAZIONI - Grande Francia all'Aviva Stadium, con la formazione di Galthié che batte 15-13 l'Irlanda a Dublino, dove i transalpini non passavano da 10 anni. Dopo l'ottima prova contro l'Italia al debutto, la Francia è ancora in corsa per conquistare il Sei Nazioni con tanto di Grand Slam.

