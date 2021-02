Rugby

Sei Nazioni 2021, Italia-Francia - Meta Italia annullata per il TMO: la spiegazione dell'In Avanti

SEI NAZIONI - L'Italia, nel finale di primo tempo, trova la meta con Ioane dopo l'eccellente servizio del mediano di chiusura Varney. L'arbitro annulla tutto dopo il check con il TMO: in realtà c'era un IN AVANTI sul passaggio per Ioane che era avanti alla linea del pallone. Niente da fare per gli azzurri.

