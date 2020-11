Rugby

Rugby a 7, le Fiji vincono le World Series di Hong Kong: la Francia si arrende in finale

A Hong Kong, si è conclusa la settima tappa delle dieci in programma delle World Series di rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il successo in finale è andato alle Isole Fiji che hanno sconfitto nella finalissima la Francia 21-7.

