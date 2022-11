28-27 - È tutto vero, ed è bellissimo! Un'Italia fisica e concentrata centra l'appuntamento con la storia al Franchi di Firenze: gli azzurri per la prima volta riescono a battere l'Australia - per al termine di una partita giocata benissimo , con rabbia ed orgoglio, da parte dei ragazzi di Kieran Crowley. Nel 2016 a Firenze cadde il Sudafrica, sei anni dopo tocca ai Wallabies capitolare. Se ci aggiungiamo la vittoria contro il Galles nello scorso Sei Nazioni, allora è si può dire: questa Italia sta davvero riscrivendo la storia della palla ovale azzurra.

E' l'Italia a sbloccare il risultato dopo soli 2', grazie a un calcio di Allan - titolare per l'infortunato dell'ultimo minuto Garbisi - ma l'Australia risponde subito al primo attacco, con Lolesio. Tommaso ha la chance per il sorpasso ma sbaglia un altro calcio al 10'; sei minuti dopo gli azzurri si ritrovano con l'uomo in più (giallo a Gordon) e ne approfittano subito. Al 19' ecco la meta di Bruno, assistito da Lamaro, e al 26' il pubblico di Firenze va in visibilio al momento della meta di Capuozzo - la sua terza in azzurro - per il 17-3 dei nostri. La risposta australiana arriva con la meta di Wright, non trasformata. A fine primo tempo è 17-8.

L'Australia è in crescita e lo dimostra subito: al 44' la meta n.2 con McReight porta i Wallabies a -2 dagli azzurri. Al 51' Tommaso Allan ha una chance al piede ma non trova i pali; fortunatamente si rifa solo un minuto più tardi. 20-15. Al 63' il Franchi rimane con il fiato sospeso per un calcio di Allan dai 43 metri ma il bersaglio è lontano. Al o66' tutti di nuovo in piedi per Capuozzo, che al termine di una splendida azione corale centra la terza meta azzurra, ancora una volta però non trasformata. L'Australia accorcia di nuovo con la meta di Robertson, Padovani ha una chance al piede ma da troppo lontano. Al 75' il calcio di Edo però trova i pali: è il 28-22 Italia. L'Australia può ancora rispondere, lo fa con la meta allo scadere di McDermott, ma il calcio di Donaldson finisce fuori dai pali. E' vittoria, è storia.

LA PARTITA IN 11 MOMENTI:

2' - TOMMASO ALLAN CENTRA SUBITO I PALI! ITALIA IN VANTAGGIO!

6' - 3-3 AUSTRALIA! Lolesio centra i pali da posizione molto centrale.

19' - BRUNOOOOOOOOO, ANCORA LUI!! Pierre Bruno segna ancora dopo le due mete di Padova: l'Italia sblocca la partita grazie al suo n.14!

26' - CAPUOZZOOOOOO! CHE ITALIAA!!!!! Seconda meta per gli azzurri, che sfruttano ancora l'uomo in più: Capuozzo finta a destra e va fino in fondo. 3a meta azzurra per il 23enne.

30' - META AUSTRALIA! Wright segna sull'out di sinistra, dopo il bel passaggio di Lolesio.

44' - META AUSTRALIA! E' il n.7 Fraser McReight a trovare lo spiraglio giusto nella difesa azzurra.

53' - Altro giro e altro calcio: Tommaso ALLAN questa volta centra i pali. 20-15 ITALIA!

66' - ANCORA CAPUOZZOOOOOOOOOOO! TERZA META ITALIA, LA SECONDA PER ANGE! Che azione degli azzurri!!

68' - META AUSTRALIA! I Wallabies sono ancora in vita: Tom Robertson approfitta di un errore dopo la touche azzurra.

75' - Altra chance per l'ITALIA dai pali: queta volta PADOVANI non può sbagliare, 28-22 ITALIA!

80' - META AUSTRALIA! McDermott va fino in fondo, ma Donaldson calcia fuori! 28-27 ITALIA SI FA LA STORIAAAAAAAAA....

IL TABELLINO DI ITALIA-AUSTRALIA 28-27

ITALIA - 15 Ange Capuozzo, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Luca Morisi, 11 Montanna Ioane, 10 Tommaso Allan, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (c), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolo Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. Panchina: 16 Giacomo Nicotera, 17 Ivan Nemer, 18 Pietro Ceccarelli, 19 David Sisi, 20 Toa Halafihi, 21 Alessandro Garbisi, 22 Edoardo Padovani , 23 Tommaso Menoncello

AUSTRALIA: 15 Jock Campbell, 14 Mark Nawaqanitawase, 13 Len Ikitau, 12 Hunter Paisami, 11 Tom Wright, 10 Noah Lolesio, 9 Jake Gordon, 8 Pete Samu, 7 Fraser McReight, 6 Ned Hanigan, 5 Will Skelton, 4 Nick Frost, 3 Allan Alaalatoa (c), 2 Folau Fainga’a, 1 Matt Gibbon. Panchina: 16 Lachlan Lonergan, 17 Tom Robertson, 18 Taniela Tupou, 19 Darcy Swain, 20 Langi Gleeson, 21 Tate McDermott, 22 Ben Donaldson, 23 Jordan Petaia

Arbitro: Brendon Pickerill (Nuova Azelanda)

Assistenti: Andrew Brace (Irlanda), Adam Leal (Ingilterra). TMO: Marius Jonker (Sudafrica)

Punti segnati: 2' calcio Allan (I), 6' calcio Lolesio, 19' meta Bruno, tr. Allan (I), 26' meta Capuozzo, tr. Allan (I), 30' meta Tom Wright (A), 44' meta McReight, tr. Lolesio (A), 53' calcio Allan (I), 66' meta Capuozzo (I), 68' meta Robertson, tr. Lolesio (A), 75' calcio Padovani (I), meta McDermott (A)

LA STATISTICA:

21 - Era il confronto numero 21 tra le due squadre, il tredicesimo in Italia e il terzo a Firenze a distanza di quasi dieci anni esatti dall’ultimo confronto allo stadio Franchi con i Wallabies che superarono l’Italia 22-19. Si tratta della prima vittoria per gli azzurri.

