Rugby

UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP - Benetton Treviso-Edinburgh 24-17: il match in 3'

UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP - Partita di grande carattere per il Benetton Treviso che trova la vittoria n.4 in stagione al termine di un match tiratissimo: 24-17, nonostante un cartellino rosso al 10' a Minozzi per una pedata in faccia a un avversario.

00:03:10, un' ora fa