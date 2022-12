Rugby

UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP - Connacht-Benetton Treviso 38-19: il match in 3'

UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP - Il Benetton Treviso deve rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in trasferta nella stagione di United Rugby Championship: tre mete non bastano, finisce 38-19 per il Connacht al Galway Sportsgrounds.

00:02:58, un' ora fa