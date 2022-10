Il Benetton Treviso rimane in partita per 60', crede nella possibilità di fare sua la partita ma alla fine si deve arrendere ai sudafricani dei Bulls, che passano a Monigo per 44-22. Per i trevigiani si tratta della prima sconfitta casalinga in questa stagione di United Rugby Championship, la terza in totale.

La gara nei primi minuti viaggia sui binari dell’equilibrio e della forte fisicità. I Leoni vincono una mischia di prepotenza e si catapultano nei 22 metri dei Bulls. Da una ruck nasce una scorrettezza degli ospiti. Il Benetton Rugby va ai pali e Tomas Albornoz sigla i primi tre punti della sfida. Passano altri minuti di gioco, prevale la quantità sulla qualità. I Bulls commettono un altro fallo e da quasi metà campo i Leoni prendono la punizione. Tomas Albornoz è ancora preciso e con una lunga gittata porta i suoi sul 6-0. Continuano gli errori di gestualità da ambo le parti e non decolla lo spettacolo. C’è tanto lavoro da fare per entrambi i pack, con le due formazioni che commettono ancora errori ovale in mano. Verso la fine della prima frazione viene punita una disattenzione nel breakdown dei biancoverdi e i Bulls ne approfittano. Chris Smith calcia in modo preciso, il punteggio è sul 6-3 ora. Capovolgimento repentino, stavolta i sudafricani sono fallosi in ruck. Il Benetton Rugby sfrutta la punizione con il terzo centro al piede della serata di Tomas Albornoz. Il primo tempo termina così sul 9-3 per i padroni di casa.

Comincia la ripresa e subito i Bulls hanno una punizione da posizione interessante. Chris Smith centra i pali. L’inizio dei sudafricani è dirompente, Papier sguscia ai difensori trevigiani e serve l’accorrente Nortje per la prima meta dell’incontro. Chris Smith trasforma e gli ospiti passano avanti sul 9-13. Coach Bortolami decide di sostituire Nicotera, Scrafton e Zanon per Lucchesi, Niccolò Cannone e Menoncello. I Leoni replicano subito e usano un’altra punizione favorevole. Tomas Albornoz fa centro per altri tre punti personali. Ora la gara si fa più aperta e aumentano le occasioni. Gli ospiti trovano un’altra marcatura pesante con una carica di Louw. Chris Smith trasforma e i Bulls sono sopra di un break per il 12-20. Subentra Gallo per Nemer. Ma il Benetton Rugby non demorde e risale subito la china. Maul nei cinque metri dei sudafricani, Duvenage imbecca alla perfezione la corsa di Manuel Zuliani per la prima meta dei Leoni. Albornoz converte. Duvenage e compagni sono galvanizzati, dispongono di una nuova punizione e Tomas Albornoz riporta i suoi in vantaggio. Altro ribaltamento di fronte, i Bulls hanno una punizione da lunga distanza, Chris Smith lo piazza. Altri cambi per i Leoni: dentro Pasquali e Halafihi per Ferrari e Lorenzo Cannone. Mancano quindici minuti e i sudafricani sono avanti di un punto. I Bulls sono ancora sul piede avanzante e cercano la terza meta. Nel frattempo esce Duvenage per Albanese. Dal drive è Wessels a schiacciare l’ovale a terra. Steyn trasforma. Ora l’inerzia è per gli ospiti che negli ultimi cinque minuti vanno a marcare con Coetzee e infine con Jacobs. Steyn è un cecchino in tutte e due le trasformazioni e i Bulls vincono a Monigo per 22-44.

Marcature: 10′ p. Albornoz, 20′ p. Albornoz, 35′ p. Smith C., 37′ p. Albornoz; 42′ p. Smith C., 44′ meta Nortje tr. Smith C., 47′ p. Albornoz, 51′ meta Louw tr. Smith C., 54′ meta Zuliani tr. Albornoz, 58′ p. Albornoz, 64′ p. Smith C., 71′ meta Wessells tr. Steyn, 75′ meta Coetzee tr. Steyn, 79′ meta Jacobs tr. Steyn. Note: Trasformazioni: Benetton Rugby 1/1 (Albornoz 1/1), Bulls 5/5 (Smith 2/2 , Steyn 3/3). Punizioni: Benetton Rugby 5/5 (Albornoz 5/5); Vodacom Bulls 3/3 (Smith 3/3 ). Man of the match: Marcell Coetzee (BUL).

Benetton Rugby: 15 Giacomo Da Re, 14 Ignacio Mendy, 13 Ignacio Brex, 12 Marco Zanon (45′ Tommaso Menoncello), 11 Mattia Bellini, 10 Tomas Albornoz, 9 Dewaldt Duvenage (C) (71′ Manfredi Albanese), 8 Lorenzo Cannone (64′ Toa Halafihi), 7 Michele Lamaro, 6 Manuel Zuliani, 5 Federico Ruzza, 4 Scott Scrafton (45′ Niccolò Cannone), 3 Simone Ferrari (64′ Tiziano Pasquali), 2 Giacomo Nicotera (45′ Gianmarco Lucchesi), 1 Ivan Nemer (51′ Thomas Gallo). A disposizione: 23 Marcus Watson. Head Coach: Marco Bortolami.

Vodacom Bulls: 15 Kurt-Lee Arendse, 14 David Kriel, 13 Stedman Gans, 12 Harold Vorster, 11 Wandisile Simelane, 10 Chris Smith (66′ Morne Steyn), 9 Embrose Papier (55′ Zak Burger), 8 Elrigh Louw (75′ Stravino Jacobs), 7 Marco van Staden (66′ WJ Steenkamp), 6 Marcell Coetzee (C), 5 Ruan Nortje, 4 Janko Swanepoel (51′ Walt Steenkamp), 3 Francois Klopper (58′ Mornay Smith), 2 Bismarck du Plessis (66′ Jan-Hendrik Wessels), 1 Gerhard Steenekamp (58′ Simphiwe Matanzima).

