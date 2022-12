Rugby

UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP - Zebre Rugby-Glasgow Warriors 17-45, il match in 3'

UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP - Niente da fare per la squadra ducale, che manca ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria in stagione: a nulla vale la meta di Pierre Bruno a inizio partita, poi sono gli scozzesi a imporsi per 45-17.

00:02:56, 33 minuti fa