Salto Con Gli Sci

Salto con gli sci, Coppa del Mondo - Granerud, arriva il record in Coppa del Mondo: rivivi il suo salto a Nizhny Tagil

SALTO CON GLI SCI - Era dalla fine della scorsa stagione che si attendeva questo risultato. Alla seconda occasione, dopo il podio di ieri, il record è servito. Granerud vince a Nizhny Tagil battendo Geiger e Kraft e conquista il suo 12° successo in carriera in Coppa del Mondo. È record per un norvegese (non una cosa da poco). È anche l'atleta con più vittorie (3) al trampolino di Nizhny Tagil.

