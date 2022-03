Salto Con Gli Sci

Salto con gli sci - Kraft sul podio: il salto che gli vale il 3° posto... E Kobayashi ringrazia

SALTO CON GLI SCI - Kraft non riesce a superare Tande e Lanisek, ma riesce a salire comunque sul podio ad Oslo. Lo "ringrazia" per così dire Kobayashi, non autore di una grande performance. Ma Kraft toglie punti preziosi a Geiger per la lotta alla Coppa del Mondo.

00:01:06, 7 minuti fa