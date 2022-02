Qualche veleno di troppo nella competizione a squadre miste del salto con gli sci. L'evento, che schiera due donne e due uomini per ciascuna squadra, è stato vinto dalla Slovenia, davanti a Russia e Canada. Le polemiche però, hanno coinvolto quattro delle squadre scivolate fuori dal podio. Germania, Norvegia, Giappone e Austria si sono scontrate contro squalifiche di ben cinque componenti donne: Katharina Althaus (Germania), Silje Opseth e Aanna Odine (Norvegia), Sara Takanashi (Giappone) e Daniela Iraschko-Stolz (Austria) sono state squalificate poichè vestivano delle tute troppo larghe, secondo giudici di gara e Federazione.

Al momento dei controlli dunque, è stato rilevato che tali tute costituivano un vantaggio irregolare in aerodinamicità. Tute più larghe permetterebbero di combattere più facilmente la resistenza del vento, consentendo ai concorrenti di restare in aria pi a lungo. Katharina Althaus (Germania), una delle star più attese nella competizione dopo aver vinto l'argento nell'individuale femminile, si è lamentata dell'inaspettata squalifica: "Non vedevamo l'ora della seconda competizione alle Olimpiadi. La FIS lo ha distrutto con questo provvedimento: ha distrutto il salto con gli sci femminile", ha denunciato ai giornalisti, secondo quanto riporta Reuters. "È così che distruggi le nazioni, lo sviluppo e l'intero sport", ha continuato la tedesca. "Sono stata controllata così tante volte in 11 anni di salto con gli sci e non sono mai stata squalificata una volta, sono sicura che la mia tuta fosse conforme", conclude Althaus.

Katharina Althaus - Winter Olympic Games Beijing 2022 Credit Foto Getty Images

La maggior parte delle nazionali sanzionate dalla direzione di gara erano favorite alla medaglia. Nessuna nazionale però, ha ufficialmente protestato contro le squalifiche.

La canadese Abigail Strate, classificatasi in terza posizione assieme al suo team, fa da contraltare alle polemiche delle squalificate: "L'attrezzatura è molto importante nello sport e perciò si verificano squalifiche. È una cosa molto comune che accade nel salto con gli sci e il fatto che sia successo alle Olimpiadi dimostra solo che stavano prendendo le regole in modo abbastanza rigoroso e serio perché è il più alto livello di sport in assoluto".Il comunicato della FIS specifica le ragioni dei provvedimenti: "Al fine di garantire equità e pari opportunità durante i Giochi Olimpici, i controlli sono molto precisi ed effettuati da due controllori. Le tute utilizzate sono state prodotte esclusivamente per i Giochi Olimpici e quindi non sono state precedentemente controllate dalla Fis".

