Leggendario Marius Lindvik! Il saltatore norvegese si piazza davanti a Ryoyu Kobayashi nella gara del trampolino grande , infrangendo il sogno del nipponico che puntava al bis di ori dopo il successo nel trampolino piccolo . Lindvik chiude davanti a tutti con 296.1 punti totali, dopo una gara disputata su livelli stellari. Un oro sul large hill, mancava alla Norvegia da ben 58 anni, quando Toralf Engan trionfò ad Innsbruck 1964.

Kobayashi brucia le tappe nella prima serie: uno strabiliante volo di 142 metri gli permette di presentarsi alla finale con ben 147 punti in tasca. Per i rivali, l'inseguimento diventa subito proibitivo. Lindvik lo insidia con un salto di 140,5 metri a fine manche. Il nostro Giovanni Bresadola invece si piazza in 35a posizione, confermando il range delle sue ultime uscite. Purtroppo i 114.6 punti non sono sufficienti per accedere alla seconda serie.

Ma nella manche finale, succede l'improbabile: il norvegese Lindvik sigla una vittoria di costanza ed equilibrio recuperando lo svantaggio di 2.2 punti nei confronti del giapponese. 151.3 punti nella serie finale lo proiettano a 296.1 punti complessivi, una montagna insormontabile per Kobayashi, che non replica la magia della prima manche. 292 punti bastano per l'argento, davanti a un coriaceo Karl Geiger. Il tedesco, che aveva chiuso la prima serie in sesta posizione, completa una rimonta di carattere raggiungendo i 281.3 punti.

