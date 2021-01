Salto Con Gli Sci

Coppa del Mondo - Granerud non convince con l'ultimo salto: ma la vittoria a Titisee-Neustadt è sua

SALTO CON GLI SCI - Granerud torna al successo in Coppa del Mondo con un complessivo 299,4 punti, battendo il connazionale Daniel Andre Tande (297). L'ultimo salto non è perfetto (138 metri e 147.8 punti), ma tanto gli basta per ottenere la 6a vittoria stagionale in Coppa.

00:01:48, 20 Visualizzazioni, 43 minuti fa