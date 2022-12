Salto Con Gli Sci

Coppa del Mondo 2022/2023 - L'Austria vince la prova a squadre mista a Titisee Neustadt: rivedi i salti decisivi

SALTO CON GLI SCI - Tabù sfatato finalmente per l'Austria nel format di gara del team event misto: primo successo nella storia della nazionale in questa specialità, dominando su Norvegia e Germania dal trampolino grande. Sesto posto per l'Italia.

00:02:56, un' ora fa