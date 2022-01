Salto Con Gli Sci

Coppa del Mondo, caduta di Giovanni Bresadola a pochi giorni dalle Olimpiadi

WILLINGEN - Giovanni Bresadola cade nel secondo salto della gara di Coppa del Mondo. Per fortuna non sembrano esserci conseguenze fisiche per l'unico saltatore italiano convocato a Pechino 2022, che si rialza dopo qualche secondo.

00:01:22, 27 minuti fa