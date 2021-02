Salto Con Gli Sci

Salto con gli sci - Si rivede Kobayashi: vittoria a Zakopane

SALTO CON GLI SCI - Non si era ancora visto in questa stagione, e per Kobayashi arriva la prima vittoria con il salto (134,5 metri) in quel di Zakobane. Battuti Stekala e Lindvik.

