Hans Moke Niemann, il 19enne scacchista prodigio statunitense che un mese ha sconfitto a sorpresa il norvegese numero uno al mondo Magnus Carlsen, è finito nella bufera: sul suo capo pendono infatti pesanti accuse di avere barato e di avere già imbrogliato, nella sua breve e fulminea carriera, circa un centinaio di giocatori. In che modo? Attraverso l'utilizzo di un sex toy wireless con il quale sarebbe stato "guidato" durante le partite. A puntare l'indice contro Niemann è il Wall Street Journal, che a sua volta avrebbe rielaborato i dati contenuti in un'indagine avviata da Chess.com, la piattaforma che ospita oltre 90 milioni di giocatori di scacchi online, secondo la quale l'americano (che nel frattempo è già stato escluso dal prossimo torneo) avrebbe ricevuto assistenza illegale in un centinaio di incontri.

Ad

Niemann e l'offerta di giocare nudo

Scacchi Orgoglio Italia, Norvegia di Carlsen ko alle Olimpiadi 31/07/2022 ALLE 16:11

Di fronte alle accuse (uno dei primi ad avanzare sospetti era stato proprio Carlsen) Niemann si era persino offerto di giocare completamente nudo in modo da spazzare via i dubbi relativi al presunto uso di un sex toy a impulsi per ricevere indicazioni. Aveva inoltre ammesso di avere sì ingannato un paio di avversari nel corso della carriera, ma in partite di diversi anni fa nelle quali non c'erano in palio somme di denaro. Secondo Chess.com, tuttavia, i conti non tornano: gli imbrogli sarebbero stati molti di più.

Scacchi da maestri: So batte Carlsen, suo l'Opera Euro Rapid

Scacchi Meltwater Champions Chess Tour Finals: vince Carlsen, gli highlights 07/10/2021 ALLE 08:31