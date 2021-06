Scacchi

Scacchi, Carlsen vince la FTX Crypto Cup

Scacchi - In attesa che gli scacchi tornino in presenza, i campioni più forti si sfidano in un impegnativo torneo online. Fatto fuori Caruana, in finale vanno il numero 1 del mondo Carlsen contro So e la vittoria è del norvegese all'Armageddon Round.

00:03:09, 13 minuti fa