fioretto maschile a squadre agli Europei di Antalya (Turchia). La squadra formata da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi (riserva all'ultimo atto) conquista la medaglia d'oro battendo la Francia per 45-38 e "vendicando" il successo di un'ora prima della formazione transalpina contro le azzurre Una meraviglia...con qualche brivido all'ultimo! Questo è stata l'Italia nella finale che assegnava il titolo nelagli(Turchia). La squadra formata da(riserva all'ultimo atto) conquista labattendo lapere "vendicando" il successo di un'ora prima della formazione transalpina contro le azzurre nella finale della spada femminile

L'Italia esulta nel fioretto maschile: la stoccata dell'oro e la gioia azzurra

Un confronto partito alla grande e controllato bene dalla squadra italiana, che soffre solo (e non poco) all'ultimo assalto, dove Garozzo perde buona parte del vantaggio nella sfida con Pierre Loisel. Ma tant'è. Italia campione continentale e in questa gara non succedeva dal 2012. Per quanto riguarda la rassegna in corso, invece, è il 12esimo podio e il terzo oro (che valgono il primo posto nel medagliere dopo cinque giornate).

