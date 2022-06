Ci si aspettava di certo qualcosa di più da questa finale, ma è stata una sfida a senso unico. L'Italia crolla all'ultimo atto contro la Francia e si deve accontentare della medaglia d'argento (che resta un risultato di rilievo, ci mancherebbe) nella spada a squadre femminile agli Europei di scherma di Antalya, rinviando ancora l'appuntamento col successo che in questa gara, a livello continentale, manca dal 2007. Un epilogo amaro per la squadra formata da Mara Navarria, Rossella Fiamingo, Federica Isola e Alberta Santuccio (non schierata nell'incontro decisivo), con le transalpine in trionfo con un eloquente 43-30. Dopo una prima parte di gara in equilibrio, la Francia prende il largo nel quinto confronto e scava un solco incolmabile. Nel finale la reazione d'orgoglio di Fiamingo serve solo a rendere meno pesante il passivo. In precedenza, l'Italia aveva sconfitto Finlandia, Germania e Svizzera. Si tratta dell’undicesima medaglia per l’Italia in questa rassegna.

