Che beffa. Parata e risposta di Enzo Lefort, che si mette al collo la seconda medaglia d’oro mondiale individuale in carriera. Argento per un mai domo Tommaso Marini. L’azzurro aveva rimesso in piedi la finale recuperando da 11-14. La stoccata decisiva ha però premiato il transalpino. Continua dunque la maledizione italiana nelle finali.

