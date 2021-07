Scherma

Olimpiadi Scherma: Daniele Garozzo, il film della sua medaglia d'argento nel fioretto

GIOCHI OLIMPICI - Giornata indimenticabile e controversa per il fiorettista siciliano che, dopo l'oro di Rio 2016, torna sul podio olimpico per la seconda volta di fila. Stavolta la medaglia è d'argento. L'azzurro non nasconde la delusione, ma la sua rimane in ogni caso un'impresa storica.

