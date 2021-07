Scherma

Olimpiadi Scherma, spada femminile di bronzo: Margherita Granbassi si commuove in diretta

GIOCHI OLIMPICI - Margherita Granbassi, in cabina di commento con Gianmario Bonzi, non trattiene le lacrime di gioia per il podio olimpico conquistato dalla squadra femminile di spada composta da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio.

