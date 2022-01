Che gara meravigliosa la seconda manche del gigante di Adelboden! La prova, con il sostegno di un folto e caloroso pubblico, diventa forse la più bella della stagione. La vittoria è di un Marco Odermatt non perfetto, ma determinato a non sciupare il vantaggio, davanti a uno strepitoso Manuel Feller e al costante Alexis Pinturault.

Feller strepitoso, Odermatt tenace

Se questo fosse il Festival di Sanremo, il premio della critica andrebbe sicuramente a Manuel Feller: l'austriaco, che nella prima manche aveva combinato alcuni dei suoi soliti pasticci, nella seconda si butta giù all'arrembaggio e non sbaglia nulla, composto sulle linee come mai nella vita. Era quinto dopo la prima manche, e chiude la gara secondo con il miglior tempo di manche, aveva 1.17 di ritardo e nel finale i centesimi si accorciano a 48.

Marco Odermatt, infatti, è molto accorto e commette comunque qualche imprecisione, ma vincere davanti al pubblico di casa è una motivazione troppo forte e così, seppur teso, si gioca il tutto per tutto e al traguardo è in luce verde sull'austriaco. Il pubblico è in visibilio sia per il proprio atleta, sia anche per lo stesso Feller, che è molto amato ovunque vada.

In tutto questo passa in sordina il terzo posto di Alexis Pinturault, che era secondo e finisce alle spalle dell'austriaco di sei centesimi, troppo frenato seppur senza neanche un rischio.

Odermatt fa impazzire il pubblico, il re dei giganti è suo

Bene il plotone azzurro

Si rivede anche il guizzo di Henrik Kristoffersen, che dopo un erroraccio nella prima manche, nella seconda non sbaglia nulla e chiude al sesto posto. In classifica però troviamo tanta Italia. Rispetto alla strage della prima manche, tutti gli atleti arrivano al traguardo (tranne Schmid) e gli azzurri si piazzano così: Giovanni Borsotti 17°, Alex Hofer 18°, Simon Maurberger 19°, Riccardo Tonetti 23° (poteva stare in top 10, ma sul muro finale si spegne e sbaglia tutto, prendendo un'eternità), giovanni Franzoni 24°.

Appuntamento a domenica con lo slalom, sempre sul micidiale pendio di Adelboden.

La seconda manche (contenuto premium)

