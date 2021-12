Luca De Aliprandini ha conquistato il secondo posto nel gigante dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Si tratta del primo podio in carriera per l’azzurro, capace di brillare sulla mitica pista Gran Risa: dopo il quinto posto di ieri sulle nevi dolomitiche e la quarta piazza della scorsa settimana in Val d’Isere. , prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Si tratta del, capace di brillare sulla mitica pista Gran Risa: dopo il quinto posto di ieri sulle nevi dolomitiche e la quarta piazza della scorsa settimana in Val d’Isere. Un risultato di elevato spessore per il 31enne , ormai entrato in una nuova dimensione e sempre più convinto dei propri mezzi.

De Aliprandini si sblocca! Rivivi la sua manche da podio

L’Italia non conquistava un podio in gigante da addirittura cinque anni e si tratta della prima top-3 di questa stagione per quanto riguarda il settore maschile. Il nostro poratcolori ha completamente svoltato dopo la medaglia d’argento conquistata ai Mondiali di Cortina d’Ampezzo lo scorso inverno, ormai è costantemente ai vertici del panorama internazionale e può già iniziare a guardare con ottimismo alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022.

Luca De Aliprandini ha espresso tutta la sua soddisfazione ai microfoni della Rai: “Sono stato costante nelle prime gare, poi una volta che si inizia a essere costanti si lotta per il podio e la vittoria. Nella prima manche ho sciato veloce, nella seconda ho studiato e ho corso con la testa, amministrando il vantaggio sul terzo, con l’obiettivo di non commettere errori. Il podio non è una svolta, ma una conferma, un premio alla costanza“.

