Sci Alpino

Coppa del Mondo, gigante femminile - Brutta testata di Wendy Holdener contro il palo delle reti

ÅRE - Brutto spavento per Wendy Holdener, che incrocia le punte e va dritto contro la porta e le reti. L'elvetica è sfortunatissima a sbattere la testa contro il palo. In difficoltà anche i tecnici a bordo pista per aiutarla, ma dopo pochi minuti l'elvetica si rialza zoppicante. Speriamo non sia nulla di grave.

00:01:12, 23 minuti fa