Sci Alpino

Federica Brignone, che sfortuna! Fuori alla penultima porta nello slalom gigante di Åre

Federica Brignone sfortunatissima nella prima manche dello slalom gigante femminile di Åre. A sole due porte dal traguardo va lunga di linea ed è costretta a saltare ad allargarsi: non riesce più a rientrare in pista in tempo.

00:01:52, un' ora fa