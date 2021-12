Sci Alpino

Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022 - Pinturault in crescita, sesto nel secondo Super G di Beaver Creek

BEAVER CREEK - Alexis Pinturault sfrutta a proprio vantaggio la tracciatura dell'allenatore dei francesi quasi da gigantisti per far segnare il miglior intermedio nella parte alta e limitare i danni fino all'arrivo. Alla fine l'ultimo vincitore della Coppa del Mondo è sesto a quasi un secondo da Kilde, conquistando altri punti importanti in classifica.

00:01:55, un' ora fa