Aleksander Aamodt Kilde e Marco Odermatt. Stavolta però l'elvetico si dimostra più "umano" e lascia aperta la porta nel SuperG di Beaver Creek al 30enne norvegese, che invece sulla Birds of Prey non sbaglia, anzi ormai la può considerare seconda casa: quarta vittoria consecutiva nella località statunitense (seconda doppietta di fila tra discesa e SuperG, superato il precedente record di vittorie consecutive di Carlo Janka su questo pendio, nel 2009), la dimostrazione che il padrone della velocità è ancora lui. Il detentore della coppa di specialità pennella una sciata perfetta, in particolare nell'ultimo settore, dove invece il fenomeno svizzero si è fatto portare troppo lungo finendo fuori linea nelle tre porte finali. 3-2 per Kilde nel conteggio delle vittorie, ma Odermatt è ancora in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo , mai sceso dal podio in tutte e quattro le gare disputate. Sono dieci top-3 di fila nel circo bianco, considerando anche l'inverno precedente. Mica male.

1. A.A. KILDE (NOR) 1:10.73 2. M. ODERMATT (SUI) +0.20 3.A. PINTURAULT (FRA) +0.30 4. G. CAVIEZEL (SUI) +0.55 5. A.L. MCGRATH (NOR) +0.57 6. R. HAASER (AUT) +0.74 7. L. BRAATHEN (NOR) +0.79 8. R. BAUMANN (GER) +0.80 9. V. KRIECHMAYR (AUT) +0.81 10. M. MAYER (AUT) +1.03

Classifica inedita alle spalle della solita coppia in un SuperG ricco di insidie e ritiri. Torna sul podio a distanza di undici mesi dall'ultima volta Alexis Pinturault, sorprendente col pettorale numero 3, ad un solo decimo di ritardo da Odermatt e tre da Kilde. Interessante rivederlo in azione nelle prove tecniche. L'ultimo podio del francese in quest aspecialità risaliva proprio su questa pista otto anni fa. Ne approfitta anche Gino Caviezel, quarto senza sbagliare troppo. La gara si addormenta e ci pensa la "nouvelle vague" norvegese a rianimarla: partiti dopo i trenta, Atle Lie McGrath chiude con uno splendido quinto posto, Lucas Braathen settimo a meno di otto decimi dal connazionale vincitore.

Anche il talento azzurro Giovanni Franzoni la stava per svoltare, con parziali ampiamente da top-10, salvo poi capovoltarsi sull'ultimo dosso, passando sotto lo striscione del traguardo faccia a terra. Un vero peccato, dato che per il resto è stata un'Italia ancora una volta inspidida, distante dalle prime quindici posizioni: il meno peggiore Mattia Casse, 18° (+1"59), mentre a ridosso della zona punti si insediano Guglielmo Bosca e Dominik Paris: il primo ci rientra per un soffio, il secondo no (32°). Il "rocker delle nevi" è apparso totalmente spento per l'intera tournée nordamericana, raccogliendo la miseria di 25 punti in quattro gare. Il trasferimento in Europa gli farà bene, poi per i velocisti l'appuntamento è sulla Saslong in Val Gardena tra due settimane.

