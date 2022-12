Sci Alpino

Coppa del Mondo 2022/23 Beaver Creek - Che rischio per Cochran! Si sbilancia e passa dentro una porta

BEAVER CREEK - Ryan Cochran-Siegle non conclude il Super G sulla "Birds of Prey", ma regala spettacolo. Verso la fine della sua gara, lo statunitense si sbilancia ma riesce a restare in piedi e ha la prontezza di abbassarsi e passare dentro una porta, rimanendo in piedi. Che numero, che rischio!

00:00:55, 19 minuti fa