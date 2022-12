Sci Alpino

Coppa del Mondo 2022/23 - Odermatt clamoroso! 2° a un soffio da Kilde nonostante due errori

BEAVER CREEK - Marco Odermatt stupisce ad ogni gara che disputa e anche la discesa sulla "Birds of Prey" non fa eccezione. Lo svizzero manca ancora la prima vittoria in questa disciplina, ma chiude ancora al secondo posto dietro a Kilde nonostante due errori pesanti. Che numeri, che gara!

00:02:26, un' ora fa