Sci Alpino

Coppa del Mondo Sci Alpino. Dominik Paris: "Vittoria da record? Ci penserò quando mi ritirerò"

SCI ALPINO - L’altoatesino ha conquistato la sua settima vittoria a Bormio (sei in discesa e una in superG), firmando la 20ma affermazione in carriera nel massimo circuito. Ecco le sue parole alla fine.

00:01:05, un' ora fa