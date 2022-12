Tobias Kastlunger non avrebbe dovuto partecipare allo slalom di Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino, ma l’azzurro è stato chiamato in causa all’ultimo minuto, a causa dei problemi alla schiena che hanno impedito a Giuliano Razzoli di essere della partita. L’altoatesino si è presentato sulla neve francese con il pettorale numero 67 ed è riuscito a qualificarsi alla seconda manche con il 26mo tempo: è stato l’atleta con il numero più alto a superare il taglio. Nella seconda manche si è poi reso protagonista di una superba rimonta culminata con la decima posizione conclusiva.

Il 23enne ha così conquistato la prima top-10 in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante. Anzi, si tratta in assoluto del suo primo piazzamento in zona punti. Va precisato che l’atleta delle Fiamme Gialle ha preso parte soltanto a otto gare prima di quella odierna (esordio il 21 dicembre 2020 nello slalom dell’Alta Badia). La prestazione e il risultato odierni arrivano quasi a sorpresa per questo giovane, che forse si è sbloccato a Val d’Isere e può avere dato una svolta alla propria carriera.

Tobias Kastlunger aveva conquistato la medaglia d’argento in gigante ai Mondiali juniores 2019, ma successivamente non era mai salito sul podio in Coppa Europa (ha portato a casa sei top-10, l’ultima nove giorni fa a Gurgl con il sesto posto in gigante). Questa rivelazione potrebbe contribuire a risollevare le sorti del Bel Paese tra i pali stretti, dove il talentuoso Alex Vinatzer (coetaneo di Kastlunger, classe 1999) risulta ancora troppo altalenante? Lo rivedremo all’opera nella prossima gara Madonna di Campiglio? Il riscontro odierno è meritevole di una convocazione per l’atteso slalom pre-natalizio, ma staremo a vedere quali decisioni verranno prese nei prossimi giorni. Ci potrebbe essere un’apparizione anche nei giganti dell’Alta Badia?

