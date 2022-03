Sci Alpino

Finali Coppa del Mondo, Bassino e Brignone sul podio nell'ultimo gigante: l'inno di Mameli suona per due

SCI ALPINO - Suona l'inno di Mameli nell'ultima giornata delle Finali di Coppa del Mondo, grazie alla doppietta di Federica Brignone e Marta Bassino in gigante. Festa grande per il movimento italiano femminile, che non poteva chiudere nel migliore dei modi una stagione storica.

