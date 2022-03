Dopo aver decretato i vincitori delle coppe di discesa e Super G, oltre ad avere la matematica certezza sui nuovi detentori della sfera di cristallo generale, è tempo di team event per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino. Come ormai da tradizione, una giornata delle Finali è dedicata al parallelo a squadre, che si disputa per la seconda volta in stagione, dopo Pechino 2022.

Federica Brignone, Marta Bassino, Luca De Aliprandini e Giovanni Borsotti hanno ottime possibilità di salire sul podio, ma dovranno scontrarsi subito con la Germania e batterla. L'Austria si confermerà dopo l'oro olimpico? Otto nazioni partecipanti e tante formazioni sperimentali. L'Italia schiera circa lo stesso quartetto che si è arrestato ai quarti delle ultime Olimpiadi Invernali, sostituendo solo Vinatzer: la fresca vincitrice della coppa di Super G , ma dovranno scontrarsi subito con la Germania e batterla. L'Austria si confermerà dopo l'oro olimpico?

Freddo polare, Brignone e De Aliprandini si coprono durante il team event

13:00 - Vince la Svizzera!

3-1 e Fadri Janutin mette il timbro finale sulla gara! Gran successo della Svizzera, spodestati i campioni olimpici dell'Austria all'ultimo atto dopo uno scontro spettacolare. Terzo posto per la Germania, che si conferma sul podio dopo l'argento olimpico e il bronzo ai Mondiali. Italia fuori ai quarti proprio per mano dei tedeschi.

12:58 - Austria-Svizzera 1-2

Testa a testa equilibratissimo tra Truppe ed Ellenberger: alla fine per soli tre centesimi ha la meglio la seconda, che orienta la gara fortemente a favore degli elvetici. Ora all'austriaco Feurstein tocca fare il miglior tempo della gara, oltre che vincere contro Janutin.

12:57 - Austria-Svizzera 1-1

Per una manche dominante dell'Austria, arriva un'incredibile manche della Svizzera! Bellissimo botta e risposta in questa big final, con Sandro Simonet che piazza uno dei migliori tempi della gara e si conferma l'unico atleta sotto i 22"! Decisive le prossime due manche.

12:55 - Big final: Austria-Svizzera 1-0

Comincia il testa a testa per la vittoria. La prima manche va in scioltezza a Ricarda Haaser, battendo di sette decimi Delphine Darbellay.

12:52 - Germania terza

La prima nazione a salire sul podio è la Germania, che sconfigge la Norvegia 3-1 e si guadagna il terzo posto. Ancora una volta mattatore per i teutonici Fabian Gratz, che nella sfida finale annienta Nestvold-Haugen per 29 centesimi, prendendo vantaggio nel tratto centrale.

12:47 - Inizia la small final: Norvegia-Germania

Il team event entra nel vivo con la finale per il terzo posto! Norvegia subito in vantaggio, come prevedibile: Stjernesund batte l'anello debole Kermer per mezzo secondo. Il riscatto dei tedeschi arriva immediatamente con Julian Rauchfuss. 1-1.

12:37 - Svizzera batte Germania 3-1

Sarà Austria-Svizzera la big final, mentre Norvegia e Germania si giocano il terzo posto. Spettacolo nelle due prove maschili della seconda semifinale: Sandro Simonet batte Fabian Gratz, ma entrambi fanno segnare i migliori tempi parziali; sul risultato di 2-1 per gli elvetici, chi vince l'ultima run passa il turno: Rauchfuss e Janutin sono pari fino alle ultime porte, quest'ultimo piazza la zampata decisiva al traguardo.

12:30 - Austria batte Norvegia 3-1

La prima finalista è l'Austria campionessa olimpica! Subito in vantaggio 2-0 con Ricarda Haaser e Stefan Brennsteiner, gli scandinavi accorciano le distanze al femminile con Stjernesund, ma Patrick Feurstein dimostra di essere molto forte su questo pendio, chiudendo la pratica senza bisogno di andare a vedere la somma dei tempi.

12:22 - Le semifinali

Aggiorniamo dunque il tabellone con le prime sfide importanti per il podio. Due scontri molto interessanti in semifinale:

Austria - Norvegia

Germania - Svizzera

De Aliprandini ci prova, ma Gratz vola: Italia subito eliminata

12:19 - Svizzera-Canada 4-0

Tutto facile per la Svizzera contro il Canada. La classe 2002 Darbellay sbalordisce, Simonet ed Ellenberger chiudono la pratica. Gran manche anche per il 2000 Janutin, che realizza il cappotto e manda gli elvetici in semifinale.

12:15 - Italia eliminata

Italia out subito ai quarti! Purtroppo questa è la prima "sorpresa" sulla carta. Nonostante una Germania con quasi tutte le seconde linee, gli azzurri vengono sconfitti 3-1. Super manche di Gratz contro De Aliprandini, i tedeschi acquisiscono quotazioni.

12:14 - Germania in vantaggio 2-1

Niente da fare per Bassino contro Duerr. Stesso copione della run precedente, Bassino più lenta nella prima metà, recupera ma non passa davanti per 7 centesimi. De Aliprandini deve fare l'impresa.

12:13 - Italia-Germania 1-1

Il pareggio della Germania arriva, come prevedibile, con Julian Rauchfuss. Borsotti parte lento, ma va in progressione e chiude a soli 12 centesimi. La prossima sfida può essere cruciale: Bassino contro Duerr, testa a testa di gran livello!

12:12 - Brignone porta gli azzurri in testa

Tutto facile per Federica Brignone. Gestisce troppo, ma porta a casa il punto contro la tedesca che si pianta in partenza.

12:11 - Tocca all'Italia!

Federica Brignone contro Antonia Kermer

Giovanni Borsotti contro Julian Rauchfuss

Marta Bassino contro Lena Duerr

Luca De Aliprandini contro Fabian Gratz

Queste le sfide degli azzurri contro la Germania!

12:10 - Norvegia batte Francia

Altro pareggio e ancora una volta decisiva la somma dei tempi! Sfida molto equilibrata tra Norvegia e Francia, con gli scandinavi avanti due a uno all'ultima discesa. Leo Anguenot prova il miracolo, ma per soli tre centresimi la Norvegia va in semifinale.

12:03 - Passa l'Austria col brivido

Finisce con un sorprendente 2-2 la sfida tra Austria e la Slovenia. Manche maschili agli austriaci e manche femminili alle slovene, ma la somma dei tempi favorisce le teste di serie.

11:58 - Si parte con Austria-Slovenia

La prima metà di tabellone è la stessa dei quarti degli ultimi Giochi Invernali. Scendono subito Ricarda Haaser contro Andreja Slokar (che ha vinto il parallelo di Lech).

11:50 - Chi affronterà l'Italia?

Andiamo ad analizzare il tabellone dei quarti del team event, studiando anche il possibile percorso dell'Italia:

Austria - Slovenia

Francia - Norvegia

Italia - Germania

Canada - Svizzera

Per gli azzurri dunque primo incrocio contro la Germania (che però schiera solo Duerr tra le titolari), poi possibile semifinale contro Canada o Svizzera (che porta due atleti nati nel Duemila). La big final è auspicabile.

11:45 - Tante defezioni

Quartetti sperimentali, con l'inserimento di alcuni giovani tra le big. Tra le squadre blasonate gli Stati Uniti (quarti alle Olimpiadi) hanno dato forfait, così come non partecipano Slovacchia e Svezia.

11:40 - Si comincia tra poco

Amiche ed amici di Eurosport benvenuti alla diretta scritta del team event delle Finali di Coppa del Mondo! Solo otto squadre partecipanti, si parte direttamente dai quarti di finale.

