Sci Alpino

Finali slalom maschile, si infiamma la lotta per la coppa! Braathen davanti in 1ª manche, Kristoffersen a muso duro

COURCHEVEL/MERIBEL - Si accende la lotta per la sfera di cristallo nello slalom maschile. Protagonisti della prima manche i norvegesi, in primis i due principali contendenti per la coppa di specialità: Lucas Braathen passa davanti a Henrik Kristoffersen di cinque centesimi, che lascia l'angolo del leader senza esitare. Tuttavia, con questo risultato finale, avrebbe la meglio proprio il classe '94.

00:01:13, 2 ore fa