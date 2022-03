Sci Alpino

Henrik Kristoffersen col brivido, ma arriva la Coppa del Mondo di slalom: rivedi la gara

COURCHEVEL/MERIBEL - Henrik Kristoffersen conquista la terza sfera di cristallo in carriera nello slalom maschile. In una stagione così pazza in questa specialità, il trionfo finale non poteva che arrivare con un pizzico di "drama".

