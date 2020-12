Sci Alpino

Gigante Courchevel, Bassino seconda dopo una manche difficile

Condizioni estreme per la prima manche del gigante femminile: l'azzurra è seconda alle spalle di Petra Vlhova, staccata di 49 centesimi, in una gara in cui le condizioni meteo sono andate rapidamente peggiorando.

17 ore fa