Sci Alpino

Caduta rovinosa di Keely Cashman, ma non fermano la gara!

Volo pazzesco della statunitense Keely Cashman, che fortunatamente sta bene dopo qualche minuto di stordimento. Purtroppo, però, la gara non viene fermata, mettendo in pericolo l'atleta successiva e gli assistenti in pista.

00:00:35, 39 minuti fa