Sci Alpino

Federica Brignone: "Pechino è nel mio cuore. Quest'anno mi piace Méribel"

Federica Brignone è pronta per la nuova stagione di Sci Alpino che è alle porte. Obiettivi? Non c'è il mirino su una gara in particolare ma i Mondiali di Méribel possono essere un ottimo banco. Olimpiadi di Pechino? "Raramente mi sono sentita così soddisfatta".

00:02:18, 14 minuti fa