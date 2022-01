Sci Alpino

Sci Alpino - Run of the day, Huetter e Brignone, che battaglia al millimetro

RACE OF THE DAY - L'austriaca Cornelia Huetter e Federica Brignone hanno ottenuto una vittoria in ex aequo nel superG di Garmisch-Partenkirchen (Germania) facendo segnare lo stesso tempo, 1:18.19.

00:01:33, un' ora fa