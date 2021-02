Via libera allo sci dal 15 febbraio, ma solo in zona gialla. Impianti chiusi nelle regioni arancioni e rosse. E' quanto avrebbe deciso il Comitato Tecnico Scientifico, secondo quanto si apprende da più fonti, al termine della riunione in cui è stato esaminato il protocollo messo a punto dalle Regioni lo scorso 28 gennaio.