Coppa del Mondo 2022/23 -Incredibile Holdener! Spezza la maledizione in slalom, rivivi la sua manche

KILLINGTON - Dopo 30 podi in slalom senza vittorie, Wendy Holdener vince per la prima volta in Coppa del Mondo tra i rapid gates chiudendo con lo stesso identico tempo della svedese Anna Swenn Larsson (prima vittoria anche per lei).

00:01:44, 25 minuti fa