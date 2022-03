Sci Alpino

Kristoffersen vince il gigante di Kranjska Gora

Henrik Kristoffersen si conferma in gran forma in questo finale di stagione e sale sul più alto gradino del podio anche in gigante a Kranjiska Gora dopo una seconda manche magistrale. Purtroppo per lui non basterà: la coppa di specialità va già a Odermatt.

00:01:42, 6 minuti fa