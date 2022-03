Sci Alpino

Coppa del Mondo - Che botta Mattia Casse! Impatta a tutta velocità sulle reti, la caduta dell'azzurro

KVITFJELL - Brutta caduta per Mattia Casse nella sua ultima discesa della stagione (proprio a causa di questo ritiro non si qualifica alle Finali di Coppa del Mondo). L'azzurro incrocia gli sci e rimbalza dritto sulle reti. Fortunatamente, sembrano non esserci brutte conseguenze fisiche.

00:01:42, 12 minuti fa