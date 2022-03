Sci Alpino

Coppa del Mondo - Kilde si arrabbia nell'angolo del leader, Mayer gli passa davanti nella prima discesa di Kvitfjell

KVITFJELL - Show al parterre del recupero della discesa (era stata cancellata due volte in Nordamerica). Mayer rimonta nel finale e si porta provvisoriamente in testa per 8 centesimi su Kilde, che si dispera. Alla fine Feuz si mette in mezzo tra i due, mentre la gara viene vinta da Niels Hintermann pari merito col canadese Alexander.

00:00:39, un' ora fa