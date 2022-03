Sci Alpino

Coppa del Mondo - L'ultima in carriera di Kjetil Jansrud: festa al traguardo e tributo dei compagni

KVITFJELL - Bellissimo e doveroso tributo alla leggenda norvegese dello sci Kjetil Jansrud, che apre il cancelletto di partenza per l'ultima volta in carriera. Decide di spingere più che può fino al traguardo, dove viene accolto in festa dal suo pubblico e dagli avversari.

00:03:00, un' ora fa