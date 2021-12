Sci Alpino

Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022 - Reazione d'orgoglio di Lara Gut, seconda nel Super G di Lake Louise

LAKE LOUISE - Dopo due brutte discese condizionate dai problemi di salute, Lara Gut-Behrami si riscatta in Super G, dove l'anno scorso si è laureata campionessa del mondo e ha vinto la coppa di specialità. Per la ticinese è il settimo podio consecutivo in Super G tra Coppa del Mondo e Mondiali.

